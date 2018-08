Telus affiche une forte croissance de ses abonnés

Telus a surpris les analystes par la vigueur de la croissance de ses abonnés résidentiels au deuxième trimestre, mais son profit net et son bénéfice ajusté sont demeurés très près des résultats enregistrés un an plus tôt en raison de défis de tarification dans ses activités du sans-fil. La compagnie a déclaré un bénéfice net de 390 millions, en hausse de 0,3 % par rapport à l’année dernière. Son bénéfice ajusté a augmenté de 0,5 % à 414 millions, ou 70 ¢ par action. Les revenus se sont établis à 3,45 milliards, en hausse de 5,3 % par rapport au deuxième trimestre de 2017 Au total, l’entreprise a ajouté 135 000 nouveaux clients sans fil, Internet haute vitesse et télévision. Cela comprend 87 000 ajouts nets à son service sans fil postpayé, une référence de l’industrie, ainsi que 29 000 abonnés à Internet haute vitesse et 15 000 clients de Telus TV.