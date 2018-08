Molson choisit Pomerleau-Alberici

Molson Coors Canada a retenu le partenariat formé de Pomerleau et d’Alberici Constructors comme concepteur-constructeur pour sa nouvelle brasserie à Longueuil. La construction de cette brasserie moderne devrait être terminée d’ici 2021. Les modalités financières n’ont pas été précisées. Le président et chef de la direction de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters, a rappelé que cette nouvelle brasserie représente « le plus important investissement de notre entreprise dans la province de Québec depuis sa fondation ». Pomerleau et Alberici ont mené d’importants projets de construction évalués à plus de 10 milliards de dollars au cours des dix dernières années. Fondée il y a plus de 50 ans, Pomerleau s’appuie sur un personnel de quelque 4000 employés et exploite neuf bureaux régionaux et plus de 150 chantiers à travers le pays. Fondée en 1918, Alberici mène ses activités sur l’ensemble de l’Amérique du Nord, peut-on lire dans le communiqué.