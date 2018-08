Washington abaisse les tarifs sur le papier journal canadien

Produits forestiers Résolu, le plus important producteur de papier journal en Amérique du Nord, souhaite qu’un rare ralliement de politiciens démocrates et républicains permette de convaincre la Commission du commerce international des États-Unis d’infirmer la décision finale rendue jeudi sur les droits compensatoires et antidumping.

Le gouvernement américain a confirmé l’imposition de tarifs, tout en accordant un sursis à la plupart des producteurs canadiens de papier journal en abaissant les droits définitifs dans sa décision. Cette décision survient après que plusieurs entreprises américaines se sont plaintes que la taxe sur le papier journal canadien menacerait l’industrie de la presse américaine, déjà en difficulté.

Le chef de la direction de Résolu, Yves Laflamme, dit souhaiter que la Commission rejette la décision du département américain du Commerce, de la même manière qu’elle l’a fait en janvier en prenant parti pour Bombardier dans son conflit avec Boeing dans le dossier de la CSeries. « Il ne s’agit pas d’aider l’industrie canadienne, il s’agit de sauver l’industrie des journaux », ajoute le grand patron de Résolu en précisant que les papetières sont contraintes de refiler la facture aux éditeurs.

La Commission du commerce international des États-Unis devrait décider à la mi-septembre si le plaignant américain, l’entreprise de Washington North Pacific Paper Co., a subi un préjudice.

En vertu de l’annonce du département américain du Commerce jeudi, Résolu n’aurait pas à payer de droits antidumping, mais verrait une augmentation des tarifs compensatoires par rapport à ceux décrétés au début de l’année durant la phase préliminaire. Les droits compensatoires de Kruger, établi à Montréal, ont été légèrement abaissés à 9,53 %, mais les taux définitifs pour Résolu, Papiers White Birch et d’autres producteurs canadiens ont augmenté.

Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a indiqué qu’aucun producteur canadien de pâte mécanique non couché — à part la société de Colombie-Britannique Catalyst Paper —, qui comprend du papier journal et du papier de qualité, ne devra payer des droits antidumping en raison des faits uniques de l’enquête du ministère et des arguments des parties intéressées.

De façon globale, les États-Unis déclarent que 1,21 milliard $US de papier de pâte mécanique non couché a été importé du Canada l’an dernier.