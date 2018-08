Résolu annonce un profit

Les actions de Produits forestiers Résolu ont atteint un sommet jamais vu depuis plus de trois ans, jeudi, après que la société a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre. Le titre de la compagnie montréalaise a augmenté de plus de 20 % jeudi à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 16,34 $. Il s’agit de son plus haut niveau depuis mai 2015. Résolu venait de déclarer un bénéfice net de 72 millions, soit 77 ¢ par action diluée, pour le deuxième trimestre de l’année, comparativement à une perte de 74 millions, soit 82 ¢ par action, un an plus tôt. La compagnie attribue ce bénéfice net à des hausses de prix et à des expéditions plus élevées grâce à la résolution de certains problèmes de transport. Les ventes du trimestre ont atteint 976 millions, en hausse de 13,8 % comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En excluant les éléments non récurrents, la société a enregistré un bénéfice ajusté de 66 millions, soit 71 ¢ par action, contrairement à une perte de 3 millions, ou 3 ¢ par action, pour le deuxième trimestre de 2017.