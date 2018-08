Menace de grève à la plus grande mine de cuivre au monde

Santiago du Chili — Les mineurs chiliens d’Escondida, plus grande mine de cuivre au monde, ont voté jeudi la grève après avoir rejeté une proposition de hausse salariale, jugée insuffisante, du groupe propriétaire anglo-australien BHP, faisant craindre une hausse des cours du métal rouge. Quelque 84 % des travailleurs affiliés au Sindicato 1 ont approuvé l’arrêt de travail, selon le communiqué. Lors de la précédente grève, de 44 jours en 2017, la production de cuivre avait chuté de 39 % au premier semestre, à 327 863 tonnes. Des négociations salariales étaient en cours depuis plusieurs semaines à Escondida, site qui représente 5 % de la production mondiale, selon certains analystes. Les travailleurs demandent notamment une augmentation de 5 % et une participation salariale aux bénéfices enregistrés en 2017, à hauteur de 34 000 $US par personne. Lors des négociations de ces dernières semaines, l’entreprise a revu à la hausse son offre initiale de 13,5 à 15 millions de pesos chiliens, soit 23 000 $US par travailleur de la mine, en plus d’un prêt sans intérêt et d’autres avantages. Escondida est un des sites miniers les plus rentables du monde.