Junex passe sous contrôle albertain

Après l’entreprise québécoise Pétrolia, c’est maintenant au tour de Junex de passer sous le contrôle d’une pétrolière albertaine. Les projets pétroliers et gaziers les plus avancés au Québec seront donc tous dirigés par des intérêts financiers de l’ouest canadien, qui contrôleront par la même occasion des milliers de kilomètres carrés de permis d’exploration dans la province.

Dans le cadre d’une assemblée extraordinaire tenue jeudi, les actionnaires de Junex qui se prévalus de leur droit de vote ont voté à 98,9 % en faveur du « regroupement » avec la pétrolière Cuda Energy, de Calgary.

Il n’a toutefois pas été possible de savoir si Investissement Québec, qui détient près de 15 % des actions de Junex, a voté en faveur du « regroupement stratégique » qui avait été recommandé par la direction de l’entreprise québécoise d’exploration pétrolière et gazière. La Société d’État, qui a injecté plusieurs millions de dollars dans les projets de Junex, n’a pas voulu commenter la décision des actionnaires.

Actifs au Québec

La nouvelle entreprise, qui sera dirigée par des intérêts albertains, se nommera « Cuda Oil and Gas ». Au Québec, elle contrôlera plus de 8200 km2 de permis d’exploration, dont plusieurs permis dans la vallée du Saint-Laurent, tant sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve. Il faut dire que Junex a été particulièrement active dans la recherche de gaz de schiste, avant que la controverse ne vienne freiner ses projets.

Junex a aussi développé le projet d’exploration pétrolière qui est le plus avancé au Québec, soit le projet Galt, à 20 km à l’ouest de Gaspé. Selon les documents de l’entreprise, elle est d’ailleurs en attente d’un « bail de production ». L’objectif serait de forer pas moins de 30 puits au cours des prochaines années afin d’exploiter du pétrole léger.

Toujours selon les données présentées par Junex, le gisement de Galt, où des forages horizontaux ont déjà été réalisés, pourrait produire huit millions de barils, en supposant un taux de récupération de 10 % du pétrole découvert. Cela équivaut à environ 23 jours de consommation au Québec.

Lors des « essais de production » réalisés en 2015 et 2016, l’entreprise a déjà extrait 17 000 barils de pétrole « d’excellente qualité ». Même si des forages horizontaux ont été nécessaires, l’entreprise affirme qu’elle n’aura pas besoin de procéder à des opérations de fracturation pour exploiter le gisement.

Au moment de publier ce texte, la direction de Junex n’avait toujours pas réagi officiellement à la décision des actionnaires. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, n’a pas non plus voulu réagir jeudi.

Contrôle albertain

Il n’a par ailleurs pas été possible d’obtenir une réaction de la part d’Utica, une entreprise qui avait présenté une offre non-sollicitée au conseil d’administration de Junex.

Selon ce qu’a fait valoir Utica au cours du mois de juillet, son offre aurait permis de maintenir l’équipe de Junex et les activités de l’entreprise au Québec, « au lieu d’une filiale d’une société de Calgary concentrée sur des occasions se trouvant dans d’autres juridictions ».

La décision des actionnaires de Junex signifie en effet qu’une autre entreprise québécoise de la filière des énergies fossiles passe sous contrôle albertain, après Pétrolia l’an dernier, devenue Pieridae Energy.

Pieridae et Cuda contrôleront donc des milliers de kilomètres carrés de permis d’exploration dans la vallée du Saint-Laurent et en Gaspésie. Pieridae y dirige les projets Bourque et Haldimand, tous deux situés à la pointe de la Gaspésie.

Cette nouvelle prise de contrôle survient par ailleurs au moment où la Loi sur les hydrocarbures est sur le point d’entrer en vigueur au Québec, ouvrant la voie à l’exploitation pétrolière et gazière. Le gouvernement a l’intention d’autoriser les projets en Gaspésie, y compris les projets qui nécessiteraient le recours à la fracturation.