SNC déclare un bénéfice moindre

SNC-Lavalin a déclaré jeudi un résultat net de 83 millions, ou 47 ¢ par action, pour le deuxième trimestre de 2018 contre 136,4 millions, ou 91 ¢ l’action, pour la même période de 2017. Au deuxième trimestre de 2018, les résultats incluaient le règlement des actions collectives intentées en 2012, pour lequel la société versera 88 millions, un gain net provenant de la cession d’un investissement de Capital de 58,4 millions, des frais connexes à l’acquisition et des coûts d’intégration de 10,3 millions et d’un amortissement des immobilisations incorporelles liées au regroupement d’entreprises de 43,7 millions. Le carnet de commandes de l’entreprise totalisait 15,2 milliards au 30 juin dernier. La valeur totale des contrats octroyés au deuxième trimestre s’élevait à 4,1 milliards, totalisant 6,2 milliards pour la période de six mois terminée le 30 juin 2018.