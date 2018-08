L’Industrielle Alliance en hausse

Québec — L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers a déclaré jeudi un bénéfice net de 159,1 millions, ou 1,44 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2018, contre 1,19 $ par action pour le même trimestre en 2017, ce qui représente une hausse de 21 %. Le bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base pour le deuxième trimestre se situe pour sa part à 1,38 $, ce qui correspond à une progression de 16 % sur un an. L’assureur estime que les résultats du deuxième trimestre rendent compte « d’une expérience favorable du côté des titulaires de polices et de l’incidence positive des marchés financiers ». Le conseil d’administration de l’Industrielle Alliance a annoncé une hausse de 3,5 ¢ de son dividende par action ordinaire pour le trimestre s’étant terminé le 30 juin, le faisant passer à 41,5 ¢.