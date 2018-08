Bombardier rapporte un résultat net de 70 millions $US au 2e trimestre

Bombardier rapporte jeudi qu’au second trimestre de l’exercice financier en cours, elle a affiché un résultat net de 70 millions $US, ou 0,02 $US par action, alors qu’à pareille date en 2017, elle signalait des pertes de 243 millions $US, ou de 0,11$ US par action.

Pendant cette période, les revenus de la multinationale montréalaise sont passés de 4,144 milliards $US à 4,262 milliards $US. Les revenus du secteur des transports ont progressé en un an de 11 %, mais ceux du secteur des avions d’affaires ont reculé de 6 %.

Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, signale que la compagnie continue de réaliser de solides progrès dans l’exécution de son plan de redressement et dans son positionnement pour l’avenir.