Avenir Global acquiert Padilla

Avenir Global, une société montréalaise de portefeuille et de gestion de cabinets de communication et relations publiques, annonce l’acquisition de l’entreprise américaine Padilla. Fondée en 1961, Padilla génère un chiffre d’affaires annuel de 40 millions $US et compte 210 employés dans six bureaux d’un bout à l’autre des États-Unis. La stratégie de croissance à long terme d’Avenir Global mise sur la diversification de sa portée géographique […] Avec l’annonce de mercredi, elle passe de la 26e à la 22e place au classement international des agences de relations publiques, peut-on lire dans le communiqué. Avenir Global fait partie du groupe-conseil Res Publica. Au Canada, elle détient le cabinet de relations publiques National.