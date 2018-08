VCI et FDC Composites se regroupent

Groupe Composites VCI et FDC Composites ont conclu une alliance stratégique visant l’intégration de leurs activités et de leurs ressources dans leurs trois usines de Saint-Lin-Laurentides, de Saint-Jean-sur-Richelieu et dans l’État de São Paulo au Brésil. Ensemble, les deux entreprises comptent 300 employés. « Cette nouvelle entité crée ainsi l’un des groupes les plus importants au Québec et au Canada dans le domaine des matériaux composites, pour les marchés de l’aéronautique, l’énergie, le transport, l’industriel et l’outillage », dit-on dans le communiqué. Cette consolidation a reçu l’appui des partenaires financiers de deux entreprises, notamment Desjardins Capital, EDC, Investissement Québec, Fonds régionaux FTQ, BDC, Banque Royale, Banque Nationale et quelques investisseurs privés.