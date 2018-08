Hausse des revenus pour CGI

CGI a annoncé mercredi une hausse de ses revenus de 3,7 % au troisième trimestre de l’exercice financier 2018, pour atteindre 2,9 milliards. Le bénéfice net s’est chiffré à 288,3 millions ou à 1 $ par action, une hausse de 11,6 millions, ou de 92 ¢ l’action, par rapport à l’exercice précédent. Excluant les éléments spécifiques, le bénéfice net s’est établi à 309,7 millions, ou à 1,08 $ par action, ce qui représente une marge nette de 10,5 %, comparativement à 278,5 millions (93 ¢ l’action) et à une marge nette de 9,8 % au même trimestre de l’exercice précédent. CGI a annoncé la signature d’un contrat de sept ans valant 281 millions $US avec l’État de Californie pour la maintenance et l’exploitation du système CMIPS (« Case Management Information and Payrolling System »).