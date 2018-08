Subprime: grosse amende pour Wells Fargo

New York — La banque californienne Wells Fargo va payer une amende de 2,1 milliards de dollars pour avoir accordé dans les années précédant la crise financière de 2008 des prêts immobiliers douteux « subprime », a annoncé mercredi le département de la Justice. Dans un communiqué, les autorités reprochent à Wells Fargo d’avoir commencé à émettre en 2005, et ce, jusqu’en 2007 des RMBS, titres financiers adossés à des prêts hypothécaires risqués subprime, vendus ensuite à de grands investisseurs, dont des agences fédérales garantissant les prêts. Sa production de crédits « subprime » a ainsi doublé à l’époque, alors même que Wells Fargo « savait qu’ils contenaient des informations erronées sur les revenus [des emprunteurs] et que ces crédits ne répondaient pas aux critères de qualité mis en avant. Près de la moitié des prêts ont débouché sur des défauts de paiement » des ménages les ayant contractés, a souligné le département de la Justice.