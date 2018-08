Washington: une taxe de 25% sur les importations chinoises

Photo: Saul Loeb Agence France-Presse

Washington — Le gouvernement Trump envisage de porter à 25 % les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises, ont annoncé mercredi des responsables du représentant américain au commerce (USTR). « Le président [ Donald Trump ] a chargé l’ambassadeur [Robert Lighthizer] de considérer la possibilité d’accroître les tarifs douaniers […] de 10 à 25 % sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises », a indiqué l’un de ces responsables, précisant que le but était « d’encourager la Chine à changer de comportement ». Le président américain accuse Pékin de pratiques « déloyales » et de « vol de propriété intellectuelle ». Il exige du géant asiatique d’abandonner ces pratiques, de réduire le déficit commercial américain de 200 milliards de dollars et d’ouvrir davantage son marché. « Nous n’avons pas vu de volonté pour s’attaquer à ces problèmes », ont déploré les responsables américains. « Au lieu de changer de comportement, ils ont imposé en retour des représailles » sur 34 milliards de dollars d’importations américaines, ont-ils regretté, soulignant que M. Trump resterait ferme « pour obtenir des résultats ».