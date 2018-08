Domtar augmente ses profits

Domtar a affiché une augmentation de son bénéfice au deuxième trimestre et des revenus accrus dans les secteurs des pâtes et papiers ainsi que des soins personnels. L’entreprise a fait état mercredi de profits nets de 43 millions, ou 68 ¢ par action, en hausse par rapport aux profits de 38 millions, ou 61 ¢ par action, enregistrés un an plus tôt. Ses ventes ont été de 1,35 milliard, comparativement à 1,22 milliard lors de la période correspondante de l’année précédente. En excluant les éléments non récurrents, l’entreprise a enregistré des profits de 41 millions, ou 65 ¢ par action, en hausse par rapport à 38 millions, ou 61 ¢ par action, au deuxième trimestre de 2017. La percée effectuée par Domtar en 2011 dans le secteur des produits d’incontinence s’avère plus difficile que prévu. Domtar anticipait à la fin de l’exercice précédent une diminution de ses marges en raison d’une augmentation des concurrents, une capacité de production excédentaire et une diminution des dépenses gouvernementales dans les soins de santé.