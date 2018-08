Des actionnaires de DavidsTea veulent détrôner son conseil d’administration

Le cofondateur des Thés DavidsTea Herschel Segal fait l’objet d’une poursuite par des actionnaires cherchant à les détrôner, son équipe et lui, du conseil d’administration du détaillant québécois. Trois sociétés en commandite d’Highland, qui détiennent ensemble 12,8 % des titres en circulation de DavidsTea, intentent une poursuite devant la Cour supérieure du Québec contre M. Segal et sa société Placements Mauvais Jours, dont la participation s’élève à 46,4 %. Le marchand de thé a réagi par communiqué à ce recours en le décrivant comme « dénué de tout fondement » et « truffé de vieilles allégations non fondées ». La société montréalaise, qui n’est pas citée comme défenderesse, a fait savoir qu’elle compte se défendre contre cette poursuite.