WestJet rapporte une perte

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Calgary — WestJet Airlines a rapporté mardi une perte de 20,8 millions au deuxième trimestre, alors que l’entreprise a dû composer avec un conflit de travail avec ses pilotes, des prix plus élevés du carburant et une concurrence accrue. La perte s’est élevée à 18 ¢ par action. Un bénéfice de 48,6 millions, ou 41 ¢ par action, a été observé l’année précédente. Les revenus se situent en deçà de 1,09 milliard, une hausse de 2,8 % comparativement à 1,06 milliard au deuxième trimestre de l’an dernier. La compagnie a évité une grève de ses pilotes, mais l’incertitude quant à l’issue de leur différend a eu un effet négatif sur les réservations. De plus, le coût du carburant a augmenté de 30,6 % d’une année à l’autre.