ADM enregistre un bond de 7% dans l’achalandage

Aéroports de Montréal (ADM) a indiqué lundi que l’aéroport Montréal-Trudeau a accueilli 4,8 millions de passagers au deuxième trimestre de 2018, pour un total de 9,2 millions pour les six premiers mois de l’année. Cela représente des augmentations de 7,1 % et de 7 % respectivement par rapport à 2017. Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 83,7 millions pour le deuxième trimestre de 2018, en hausse de 14,7 millions par rapport à l’an dernier. Les revenus consolidés ont été de 159,3 millions, une augmentation de 14 % principalement attribuable à l’augmentation du trafic de passagers. Les trois secteurs — intérieur, transfrontalier et international — ont contribué à la croissance. ADM a notamment souligné par communiqué l’entrée en service de nouvelles lignes d’inspection primaire plus performantes, la multiplication par deux de la vitesse de téléchargement de son service d’Internet sans fil et l’ajout des transporteurs à bas prix Level et Norwegian au cours des derniers mois. ADM a soutenu que les 90 destinations internationales desservies à partir de Montréal-Trudeau constituaient un record pour l’aéroport. L’achalandage avait poursuivi sa croissance à Montréal-Trudeau l’année dernière, le trafic passagers ayant connu une augmentation de 9,5 % par rapport à 2016.