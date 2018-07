PSP choisit son chef des placements

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé la nomination d’Eduard van Gelderen au poste de premier vice-président et chef des placements. Avant de se joindre à Investissements PSP, M. van Gelderen était directeur général principal du bureau du chef des placements de l’Université de Californie. Il est titulaire d’une maîtrise en finance quantitative de l’Université Erasmus de Rotterdam et d’un diplôme d’études supérieures en gestion actif-passif de l’Université de Maastricht à Limbourg. PSP est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 153 milliards au 31 mars.