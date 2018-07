CGI Federal obtient un contrat du gouvernement américain

La division américaine de Groupe CGI a obtenu un contrat de six ans, d’une valeur de 530 millions $US, pour améliorer la cybersécurité d’organismes du gouvernement américain. En vertu de ce contrat, CGI Federal poursuivra son travail pour améliorer la cybersécurité des agences participant à un programme du département de la Sécurité intérieure des États-Unis. Le contrat a été octroyé par l’Administration des services généraux. Le contrat s’inscrit dans un programme du département de la Sécurité intérieure qui offre des outils permettant de repérer les risques de sécurité de façon continue et de déterminer quels problèmes doivent être traités en priorité.