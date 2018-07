Twitter perd des plumes

Photo: Richard Drew Associated Press

Le réseau social Twitter a perdu plus de 20 % vendredi à New York, les investisseurs s’inquiétant de la baisse du nombre de ses utilisateurs, au lendemain de la chute spectaculaire de Facebook (-19 %). En fermeture, l’action de l’oiseau bleu a plongé à 34,12 $US. Cette réaction rappelle celle qui a suivi les résultats de Facebook jeudi, l’action du premier réseau social au monde a perdu 19 % en une seule séance. Twitter a eu beau publier vendredi un bénéfice historique de 100 millions de dollars, le troisième trimestre d’affilée dans le vert après plus de 10 ans de pertes, les regards se sont concentrés sur la fréquentation de la plateforme. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels, paramètre publié chaque trimestre par le réseau social, a ainsi reculé d’un million, à 335 millions, alors que le marché l’attendait en légère hausse.