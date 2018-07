Profits pétroliers en hausse

Les géants Exxon Mobil et Chevron enregistrent un bond de leurs bénéfices trimestriels. Exxon Mobil a subi une baisse de sa production et investi pour moderniser plusieurs raffineries. Son bénéfice net s’est établi à 3,95 milliards $US, soit 92 ¢US par action, contre 3,35 milliards en 2017. Chevron a réalisé un bénéfice net de 3,41 milliards, soit 1,78 $US par action, contre 1,45 milliard (77 ¢US l’action) un an plus tôt. Au Canada, L’Impériale, filiale d’Exxon, déclare un bénéfice de 196 millions $CAN ou 24 ¢ par action et des revenus en hausse de près de 36 %. Au deuxième trimestre de 2017, ses pertes étaient de 77 millions, ou 9 ¢ par action.