Décès de l’homme d’affaires Pierre Arbour

La Fondation Arbour a annoncé le décès de son fondateur, Pierre Arbour, survenu il y a quelques semaines. Homme d’affaires et philanthrope, M. Arbour a notamment travaillé à la Caisse de dépôt et placement du Québec et a siégé au conseil d’administration de plusieurs entreprises québécoises importantes. Il est entré à la Caisse en 1966, devenant le gestionnaire fondateur du portefeuille d’actions ordinaires, pour quitter l’institution en 1979. Il a publié, en 1993, Québec inc. et la tentation du dirigisme. M. Arbour a créé sa fondation en 2005.