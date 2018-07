Cascades acquiert une usine en Virginie

Kingsey Falls — La papetière québécoise Cascades a annoncé jeudi l’acquisition de l’usine de fabrication Bear Island de Papiers White Birch, dans l’État américain de la Virginie, pour une contrepartie en espèces de 34,2 millions $US. Cascades a l’intention de reconfigurer la machine à papier journal actuellement sur le site afin de fabriquer du papier doublure et du papier cannelure légers recyclés pour le marché nord-américain. Selon l’évaluation actuelle, la conversion nécessiterait un investissement estimé entre 275 et 300 millions $US pour un début de production en 2021. Cascades prévoit que la capacité de production annuelle de la nouvelle machine s’élèvera à 400 000 tonnes.