Sinorama dit coopérer

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Placée sous l’administration provisoire de PricewaterhouseCoopers, Vacances Sinorama affirme qu’elle « évalue ses moyens de défense et la possibilité de contester la décision » de l’Office de la protection du consommateur (OPC). « La haute direction a offert toute sa collaboration et son expertise à l’OPC et à l’administrateur provisoire pour assurer que les voyages futurs se réalisent comme prévu », a-t-elle indiqué par communiqué jeudi. Alléguant le non-respect de certaines exigences de la loi, l’OPC lui a signalé son intention de ne pas renouveler son permis, valide jusqu’au 31 juillet. Sinorama a jusqu’à la fin de la semaine prochaine pour soumettre sa réaction à l’organisme.