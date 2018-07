Gros contrat pour Bombardier à Singapour

Bombardier Transport a conclu un contrat avec la Land Transport Authority (LTA) de Singapour. Ce contrat comprend la fourniture de 396 voitures de métro Bombardier Movia destinées au service passagers des lignes Mass Rapid Transit. Sa valeur s’élève à environ 827 millions de dollars de Singapour (794 millions $CAN). Le contrat inclut une option pour des services de soutien à long terme qui pourrait porter la valeur totale du contrat à 1,2 milliard de dollars de Singapour (1,15 milliard $CAN). « La nouvelle commande de 396 voitures de métro porte à 672 le nombre de véhicules Movia à Singapour, ce qui en fait l’une des plus grandes flottes de métro de Bombardier au monde », a souligné la multinationale québécoise.