Amazon choisit une fois de plus l’Ontario

Toronto — Le géant du commerce électronique Amazon a annoncé mercredi qu’il ouvrira un nouveau centre d’expédition à Caledon, en Ontario, pour ramasser, emballer et expédier des articles de petite taille comme des livres, des appareils électroniques et des jouets. Selon la société établie à Seattle, ce nouveau centre entraînera la création de plus de 800 emplois à temps plein. Le centre, d’une superficie d’un million de pieds carrés (environ 92 900 mètres carrés), sera la sixième installation d’Amazon en Ontario, et sa neuvième au Canada. Amazon avait annoncé, plus tôt en juillet, la construction d’un centre d’expédition pour articles volumineux dans la région d’Ottawa, qui entraînera la création de plus de 600 emplois à temps plein.