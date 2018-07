Le PIB du Québec demeure inchangé en avril

Le PIB du Québec est demeuré stable en avril, après trois mois consécutifs de croissance (+ 0,2 % en janvier, + 0,3 % en février et + 0,2 % en mars). Au Canada, le PIB affiche une hausse de 0,1 % par rapport à mars. L’Institut de la statistique du Québec souligne que les industries productrices de biens ont affiché une croissance de 0,6 %, après une augmentation de 0,1 % en mars. Pour leur part les industries productrices de services ont inscrit une diminution de leur niveau d’activité de 0,2 % en avril 2018 après avoir affiché une hausse de 0,3 % en mars. Au cumul, le PIB du Québec est de 3,1 % plus élevé que celui des quatre premiers mois de 2017. À l’échelle canadienne, le PIB est de 2,8 % plus élevé que celui de la même période de 2017.