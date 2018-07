Les tarifs grugent les marges de Harley-Davidson

Photo: Nam Y. Huh Associated Press

New York — Le constructeur américain Harley Davidson a averti mardi que la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires allait diminuer ses marges en 2018. La célèbre marque de motos a abaissé son objectif annuel de marge opérationnelle, baromètre de sa rentabilité. Elle escompte désormais entre 9 % et 10 % pour cette année, contre 9,5 % à 10,5 % auparavant. En guise de représailles, les taxes douanières européennes sont passées de 6 % à 31 % pour les produits de la marque entrant sur le marché européen, ce qui renchérit le prix au détail de chaque véhicule de 2200 $US. Le constructeur a décidé à ce stade de supporter ce surcoût au lieu d’augmenter ses prix de vente et prévoit également de délocaliser une partie de sa production.