Stella-Jones dans le giron de la CDPQ

Des investisseurs institutionnels, dont la Caisse de dépôt, participent massivement à l’opération de vente de Stella-Jones par son principal actionnaire. Stella Jones International S.A. a effectué un placement secondaire de près de 8,5 millions d’actions ordinaires pour un produit brut de 343 millions. De façon concomitante à ce placement dans le public, la British Columbia Investment Management Corporation, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, GPI Capital, OMERS, le régime de retraite à prestations déterminées des employés municipaux de l’Ontario et le président et chef de la direction de la Stella-Jones, Brian McManus, acceptent d’acheter, dans le cadre d’un placement privé, un total de 13,1 millions d’actions ordinaires, à un prix correspondant au prix d’offre, pour un produit brut de 533 millions. « La Caisse aura la propriété véritable ou une emprise sur environ 10,9 % du nombre total d’actions ordinaires en circulation de la Société, et l’actionnaire vendeur ne détiendra plus aucune action de Stella-Jones », peut-on lire dans le communiqué. Stella-Jones est un leader nord-américain de la production de traverses de chemin de fer, de poteaux pour les services publics et de bois d’oeuvre traité.