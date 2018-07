Fin de la grève à l’usine Maax de Lachine

Les 120 employés de l’usine de bains et de douches Maax ont accepté mardi matin un nouveau contrat de travail de cinq ans, ce qui met fin à la grève entamée vendredi dernier. Dans un communiqué, le syndicat des Teamsters a fait état d’une « victoire éclatante » pour les syndiqués, qui se voient octroyer une augmentation salariale de 1 $ l’heure pour la première année et de 0,50 $ l’heure pour les autres années. Selon le syndicat, la nouvelle convention collective tient aussi compte de l’ancienneté des travailleurs pour le choix des vacances et prévoit la mise en place d’un régime de retraite. L’an dernier, l’entreprise, qui a vu le jour au Québec il y a un peu moins de 50 ans, était passée dans le giron d’American Bath Group (ABG).