Tim Hortons poursuivi par des franchisés

Un groupe de franchisés américains Tim Hortons a intenté une poursuite alléguant que leur société mère leur impose des prix abusifs et se livre à des vols de capitaux propres. La division américaine de la GWNFA, qui affirme représenter environ la moitié de tous les franchisés américains Tim Hortons, affirme que Restaurant Brands International (RBI) et Tim Hortons USA dépouillent les franchisés de leurs revenus et de leurs profits par l’entremise de frais de franchise accrus et inappropriés. Aucune des accusations n’a été prouvée devant les tribunaux et RBI conteste les allégations. RBI fait également face à deux poursuites déposées par la division canadienne de la GWNFA, dont une alléguant que la compagnie a utilisé de façon inappropriée de l’argent d’un fonds national devant être consacré à la publicité.