L’agence de voyage Sinorama placée sous administration provisoire

L’agence de voyage Sinorama, visée par des récents reportages au sujet de l’état de ses finances, vient d’être placée sous l’administration provisoire du cabinet PricewaterhouseCoopers.

L’Office de la protection du consommateur, dont la mission comprend la responsabilité des permis décernés aux agences de voyage, en a fait l’annonce mardi après-midi « à la suite du non-respect par Vacances Sinorama Inc. des exigences de la loi relativement à la gestion des sommes versées par les clients de l’agence ».

Dans un communiqué de quatre paragraphes seulement, l’OPC a indiqué que « PricewaterhouseCoopers LLP aura le mandat de veiller à la protection des clients de l’agence, de faire en sorte que ceux qui sont actuellement en voyage puissent le terminer sans problème et que ceux dont le départ est imminent puissent faire leur voyage dans les conditions qui étaient prévues ».

Par la suite, les dossiers seront traités individuellement « en fonction de la date de départ prévue, les plus rapprochées en priorité ».

La Presse a écrit au début du mois de mai que les réserves de Sinorama n’étaient pas suffisantes pour honorer les voyages des clients déjà payés. La direction de l’entreprise s’était défendue en affirmant que le portrait dépeint par La Presse était celui d’une société américaine « apparentée », au lieu de l’entreprise Vacances Sinorama, basée à Montréal.

« Vacances Sinorama Inc. est solvable et en mesure de remplir toutes ses obligations à l’égard de ses nombreux clients actuels et futurs, comme le confirment ses états financiers vérifiés », a affirmé la compagnie dans un communiqué le 8 mai.