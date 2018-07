Départ du président de Barrick Gold pour l’Afrique du Sud

TORONTO — Le deuxième plus haut dirigeant de la société aurifère Barrick Gold quittera l’entreprise à la fin août pour devenir chef de la direction d’AngloGold Ashanti, en Afrique du Sud. Barrick, établie à Toronto, a indiqué que l’identité du remplaçant pour son président Kelvin Dushnisky serait annoncée plus tard. M. Dushnisky s’était joint à Barrick en 2002 et en était le président depuis 2015. La société, actuellement le plus grand producteur d’or au monde fait face récemment à certaines difficultés, dont la baisse de ses réserves. En outre, elle a vendu certains actifs ces dernières années, pour s’attaquer à sa dette, ce qui pourrait bientôt lui coûter son titre de plus grand producteur aurifère.