Google sauvé par la publicité

San Francisco — Alphabet, maison-mère de Google, a annoncé lundi de solides résultats trimestriels en dépit d’une amende record de 4,34 milliards d’euros infligée par la Commission européenne pour position dominante. Le géant d’Internet a fait appel de cette sanction. En attendant, son bénéfice net en a été touché au deuxième trimestre, reculant de 9,3 %, à 3,2 milliards. Mais rapporté par action et ajusté d’éléments exceptionnels, le bénéfice est de 11,75 $US. Porté par les annonceurs, le chiffre d’affaires est de 32,7 milliards, en hausse de 25,5 %. Les recettes publicitaires de Google ont représenté à elles seules 28,1 milliards des revenus trimestriels, en hausse de 24 % sur un an.