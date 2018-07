La Caisse finance des tours

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le gestionnaire AMP Capital investissent 500 millions $US dans Tillman Infrastructure, propriétaire et exploitant américain d’infrastructures de télécommunication. Cet investissement initial permettra la construction de nouvelles tours de télécommunication à travers les États-Unis, et pourrait éventuellement atteindre 1 milliard en fonction des besoins de croissance à venir. Tillman, basée à New York, a entamé la construction de ses premiers sites en 2017 et en compte maintenant dans près de 40 États américains. « Dans les prochaines années, les fournisseurs de services de téléphonie mobile prévoient allouer de 15 % à 20 % de leurs revenus en immobilisation, soit des investissements annuels d’environ 40 milliards $US ».