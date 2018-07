Bell Mobilité a annoncé que son service sans fil canadien prépayé à faible coût Lucky Mobile est maintenant offert au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Ce service propose des forfaits prépayés sans engagement à long terme. Il cible notamment les étudiants, les personnes à revenus fixes et celles qui n’ont pas de profil de crédit établi. Les forfaits appels et textos à la grandeur du Canada sont offerts à partir de 10 $ par mois.