Simons met la main sur l’entreprise Rituels.ca

Photo: Jason Franson La Presse canadienne

La Maison Simons améliore son offre pour la clientèle masculine. Elle annonce l’acquisition de l’entreprise de Québec Rituels.ca. Cette entreprise fondée en 2011 est spécialisée dans la vente de produits et d’accessoires de rasage et de soins personnels pour hommes. Elle a commencé comme boutique en ligne et possède maintenant un pied-à-terre dans le quartier Petit Champlain, à Québec. Pour la Maison Simons, il s’agit de la première transaction du genre en 178 ans d’existence. Dans un communiqué, Simons a souligné que Rituels avait le même souci du détail qu’elle dans la sélection des produits offerts à ses clients.