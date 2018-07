Le Japon recommence à importer du blé canadien

Le Japon avait interrompu ses importations après la découverte de blé génétiquement modifié, et non autorisé, dans le sud de l’Alberta. Ottawa mentionne que cela met fin à toutes les sanctions commerciales internationales découlant de la découverte survenue le 14 juin. La Corée du Sud avait déjà recommencé à importer du blé à la fin du mois de juin. L’utilisation commerciale de blé génétiquement modifié n’est pas autorisée au Canada. Ottawa assure que le blé non autorisé ne s’est pas infiltré dans l’approvisionnement alimentaire ni dans la nourriture pour animaux.