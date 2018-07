L’Indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % en juin, affichant une hausse identique à celle observée en mai, a annoncé vendredi Statistique Canada.

L’IPC a augmenté de 2,5 % d’une année à l’autre en juin, après avoir connu une hausse de 2,2 % en mai, a ajouté l’agence fédérale.

Sept des huit composantes principales ont enregistré une hausse d’une année à l’autre. L’indice des prix des transports (+6,6 %) a contribué le plus à l’augmentation d’une année à l’autre, tandis que l’indice des dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage (-0,1 %) était la seule composante principale à avoir affiché une baisse.

Les prix ont augmenté dans une plus grande mesure d’une année à l’autre dans six provinces en juin comparativement au mois précédent. La croissance a été la plus prononcée à l’Île-du-Prince-Édouard, où les prix ont crû de 2,9 %.