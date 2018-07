Du chanvre pour l’ancien abattoir Levinoff-Colbex à Drummondville

L’ancien site de l’abattoir Levinoff-Colbex, à Saint-Cyrille-de-Wendover, près de Drummondville, accueillera la culture du chanvre. L’abattoir a fermé ses portes en 2012 après une série de problèmes financiers. Le site sera occupé par le Groupe La Feuille Verte, dirigé par Dany Lefebvre. Dans un communiqué, M. Lefebvre a affirmé jeudi qu’il perçoit « un réel engouement pour les produits à base de chanvre ». La compagnie affirme que ses marques Chanv, Crocx et Maison d’Herbes sont offertes « dans plus de 200 points de vente au Québec, en plus d’Amazon ». Le bâtiment sera rénové et présente déjà une configuration idéale pour une entreprise en croissance, a dit M. Lefebvre.