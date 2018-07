Nouvelle offensive médiatique des premiers ministres pour défendre l’ALENA

Les provinces et les territoires adoptent une « approche Fox News » afin de rallier l’appui de l’Américain moyen au libre-échange entre les États-Unis et le Canada.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour parler aux citoyens américains ordinaires », a fait valoir l’hôte de la rencontre estivale des premiers ministres provinciaux et territoriaux 2018, Brian Gallant, jeudi.

Les chefs de gouvernement préparent une nouvelle offensive médiatique visant à défendre l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), mais cette fois-ci hors des sentiers battus. « Plutôt que d’aller discuter avec le New York Times, nous devons commencer à aller dans les médias d’information qui, peut-être, sont en désaccord avec le fait que le commerce avec le Canada est important », a expliqué M. Gallant.

L’ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton, voit d’un bon oeil l’initiative du Conseil de la fédération.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se dit partant pour monter sur le plateau de la chaîne d’information continue ancrée à droite Fox News. « Puis, j’argumenterais fort », a-t-il affirmé dans un point de presse jeudi. « Lorsqu’on parle à ces médias, il faut leur faire réaliser à quel point ce commerce est important pour eux-mêmes, pour l’économie des États et des villes qu’ils connaissent très bien », a-t-il insisté.

M. Gallant a aussi annoncé que les élus canadiens iront de plus en plus au coeur de l’Amérique, où des décideurs non convertis au libre-échange sont en grand nombre, « au lieu de toujours se rendre, dans notre cas, à Boston, New York, Washington ». « Ça va être une opportunité d’aller dans d’autres régions où le débat est aussi intense qu’à Washington » alors que la renégociation de l’ALENA s’enlise, a affirmé le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

D’autre part, les chefs de gouvernements provinciaux et territoriaux participeront cet automne à une rencontre animée par le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, sur « les façons [d’]éliminer les obstacles au commerce entre les provinces et les territoires » — entre autres choses.