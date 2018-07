IA: Behavox annonce la création de 200 emplois à Montréal

La firme britannique Behavox, spécialisée dans l’intelligence artificielle, compte créer 200 emplois à Montréal en y implantant un centre de recherche et développement à compter du mois d’août. L’annonce a été effectuée mercredi à Londres, au Royaume-Uni, par la ministre de l’Économie, Dominique Anglade. Behavox n’a pas précisé l’ampleur de son investissement à Montréal ou la cadence des embauches. Son fondateur et président-directeur général, Erkin Adylov, a indiqué, par voie de communiqué, que l’entreprise avait arrêté son choix sur Montréal parce que la métropole « est sans contredit la plaque tournante du développement de l’intelligence artificielle ». Behavox compte également des bureaux à Singapour, à New York et à San Francisco.