Loblaw plaide sa cause contre l’Agence de revenu

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Toronto — Un avocat des Compagnies Loblaw a indiqué mardi, devant un tribunal de Toronto, qu’il n’existait aucune preuve pour appuyer les allégations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) voulant que leur filiale bancaire de la Barbade ait été utilisée à mauvais escient pour échapper à l’impôt. Les avocats du ministère de la Justice ont soutenu pendant le procès, qui a débuté en avril, que Loblaw Financial Holdings avait pris une série de mesures pour que Glenhuron ressemble à une banque étrangère afin de contourner les règles fiscales et éviter de payer de l’impôt. Le litige, qui pourrait coûter au géant de l’épicerie jusqu’à 406 millions de dollars, a pris forme en 2015 après que Loblaw Financial Holdings eut porté une décision en appel.