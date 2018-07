Les fromages Babybel s’installent à Sorel

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé jeudi qu’ils vont attribuer respectivement 20 millions et 2,7 millions au Groupe Bel Canada dans le cadre d’un projet de construction, au coût de 87 millions, d’une usine de production de fromage Mini Babybel à Sorel-Tracy. En tout, 170 emplois seront ainsi créés, dont environ 80 % seront situés à Sorel-Tracy et 20 % au siège social de l’entreprise, à Montréal. Cette usine sera le premier établissement que Bel exploitera directement au Canada. Le Groupe Bel est un des chefs de file mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur dans le marché des collations santé. Son chiffre d’affaires atteignait 3,3 milliards d’euros en 2017.