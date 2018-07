Talc: Johnson & Johnson condamné à verser 4,7 milliards de dollars

Washington — Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J & J) s’est vu condamner jeudi à verser 4,69 milliards de dollars en dommages dans un procès intenté par 22 femmes et leurs familles, qui accusaient un talc vendu par le groupe d’avoir provoqué les cancers dont elles ont été victimes. Il s’agit d’un nouveau rebondissement dans ce dossier pour lequel plusieurs milliers d’actions en justice ont été intentées contre J & J. Les dommages se composent de 550 millions de dollars en dommages compensateurs et de plus de 4,1 milliards de dollars en dommages punitifs. Les plaignantes affirmaient que l’utilisation du talc pour leur toilette intime avait provoqué des cancers des ovaires.