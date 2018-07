Cogeco songe à se lancer dans la téléphonie sans fil

Dans le passé, Cogeco Communications s’est tenu loin du marché du sans-fil en raison des coûts associés à la mise en place de ce service et des risques élevés d’échec pour les nouveaux entrants. Au cours d’une conférence téléphonique avec les analystes, le président et chef de la direction de l’entreprise, Louis Audet, a toutefois estimé que l’environnement actuel semblait plus favorable étant donné que le gouvernement fédéral semblait plus attentif aux frustrations des consommateurs à l’égard des prix élevés des forfaits. Cogeco a de nouveaux outils à sa disposition grâce à son réseau de fibre permettant l’arrivée plus rapide de la technologie 5G dans les marchés qu’elle dessert. « Actuellement, il y a une occasion de faire table rase, de faire abstraction des infrastructures existantes pour utiliser directement de nouvelles technologies », a expliqué M. Audet. Une éventuelle percée se ferait dans ses marchés existants. Et probablement par l’entremise d’un partenariat avec un des opérateurs de téléphonie mobile sans réseau, qui louent des services d’accès auprès d’entreprises de télécommunications sans fil dotées d’installations.