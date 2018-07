Tensions en hausse, prévisions en baisse dans la zone euro

Bruxelles — La Commission européenne a abaissé jeudi ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2018 en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne. Dans ses prévisions d’été, l’exécutif européen table sur une croissance de 2,1 % cette année, et non plus de 2,3 % comme avancé le 3 mai, lors de son évaluation de printemps. En revanche pour 2019, la Commission européenne a maintenu sa prévision à 2 %, soit exactement le même chiffre qu’en mai dernier. « Nous prévoyons une expansion continue en 2018 et 2019, bien qu’une nouvelle escalade des mesures protectionnistes constitue un risque clair à la baisse », a commenté le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, cité dans un communiqué. « Les guerres commerciales ne produisent pas de gagnants, seulement des dégâts », a-t-il mis en garde.