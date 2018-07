Michelin met la main sur Camso

Photo: Jean-Sebastien Evrard Agence France-Presse

Le géant Michelin acquiert la multinationale québécoise Camso, établie à Magog et spécialisée notamment dans la fabrication de pneumatiques et de chenilles pour les véhicules hors route. Cette transaction permet à la société française de se renforcer dans les pneumatiques spécialisés. Cette transaction de 1,45 milliard $US devrait, selon Michelin, préparer la voie à la création du plus grand fabricant de pneumatiques hors route et doubler les ventes de Camso, évaluées à plus de 1 milliard. L’entente prévoit la création d’une nouvelle division qui sera dirigée depuis Magog par l’actuel p.-d.g., Pierre Marcouiller. La Caisse de dépôt et placement du Québec est le principal actionnaire de Camso, à hauteur de 33 %. Son placement dans l’entreprise est évalué entre 300 et 500 millions.