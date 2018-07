Postmedia Network affiche une perte

Toronto — Postmedia Network Canada a affiché une perte nette de 15,5 millions, ou 17 ¢ par action, pour son troisième trimestre, ce que l’éditeur de journaux a attribué à une charge de dépréciation hors trésorerie et à un déclin de 10 % de ses revenus par rapport à la même période l’an dernier. En comparaison l’entreprise torontoise, propriétaire du National Post et d’autres journaux locaux et publications numériques, avait engrangé un profit net de 13 millions, ou 14 ¢ par action, pour le troisième trimestre de l’an dernier, qui comprenait la récupération d’une dépense de restructuration antérieure de 22,8 millions. Les revenus publicitaires des médias imprimés étaient responsables de la plus grande partie du déclin.